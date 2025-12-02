Haberler

Rusya, Çinli Turistlere Vizesiz Giriş İmkanını Sağladı

Rusya, Çin vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz giriş hakkı tanıyan bir kararname imzaladı. Bu düzenleme, turizm ve iş amaçlı ziyaretlerde bulunacak Çinli turist sayısını artırmayı hedefliyor.

MOSKOVA, 2 Aralık (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, karşılıklılık ilkesi uyarınca Çin vatandaşlarının 30 günü aşmamak üzere turizm ve iş amaçlı olarak Rusya'ya vizesiz giriş yapmalarına imkan veren kararnameyi imzaladı.

Kararname, pazartesi günü imzalanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Kararnameyle 14 Eylül 2026 tarihine kadar umuma mahsus Çin Halk Cumhuriyeti pasaportu sahibi Çin vatandaşlarına, aile ziyareti veya iş seyahati gerçekleştirmek, ülkeyi turizm amacıyla ziyaret etmek, ülkede bilimsel, kültürel, sosyopolitik, ekonomik ve sporla ilgili etkinliklere katılmak ya da Rusya topraklarından transit geçişle çıkış yapmak üzere vize almaksızın Rusya'ya giriş yapıp ülkede en fazla 30 gün kalma hakkı tanındı.

Rusya'ya çalışma, öğrenim görme ya da ikamet etme amacıyla giriş yapan Çin vatandaşları ve uluslararası karayolu taşımacılığı işinde sürücü, mürettebat görevlisi, navlun komisyoncusu ya da tercüman olarak çalışan Çin vatandaşları bu haktan yararlanamayacak.

Rusya Tur Operatörleri Birliği Turizm Başkan Yardımcısı Aleksandar Musihin'e göre, Çin vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti politikası yaz sezonunda Çin'den Rusya'ya gelen turistlerin sayısını yüzde 30-40 oranında artırabilir.

Rusya Seyahat Kaynakları Birliği Direktörü Aleksandr Bragin, "Turizm sektörü uzun bir süredir bu politikanın uygulanmasını bekliyordu. İş seyahatleri de dahil olmak üzere Çin'den Rusya'ya gelen bağımsız turist sayıları 1,5-2 kat artabilir" dedi.

Bragin, söz konusu politika sayesinde sezon dışında da otel doluluk oranlarının artacağını kaydetti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı yetkilisi Nikita Kondratyev, "Çin, an itibarıyla yabancı ülkeler arasında Rusya'ya yapılan turizm seyahatleri açısından ilk sırada yer alıyor. Vize muafiyetinin uygulamaya girmesiyle önümüzde yıl içinde 2 milyondan fazla Çinli turistin Rusya'yı ziyaret etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin, 2 Eylül'de umuma mahsus pasaport sahibi Rus vatandaşları için bir yıllığına deneme amaçlı 30 günlük vize muafiyeti politikası uygulama kararı aldığını duyurmuştu. Söz konusu politikadan iş, turizm, akraba ve arkadaş ziyareti, farklı etkileşim etkinliklerine katılım ve transit geçiş amaçlı olarak Çin'i ziyaret edecek Rus vatandaşları yararlanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
