Rusya, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Odaklanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Rus girişimciler için yeni fırsatlar sunacağını ve Çin ile ticari ilişkilerin genişlemesine katkıda bulunacağını belirtti. Fuar, 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da düzenlenecek.

MOSKOVA, 31 Ekim (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Rus girişimcilere başarılarını sergileme, Çin ile ticari ilişkilerini genişletme, güvenilir ortaklar bulma ve uluslararası pazara erişim sağlama konusunda yeni fırsatlar sunacağını söyledi.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Xinhua'nın sorusunu yanıtlayan Zaharova, fuarın başarılı geçmesi temennisinde bulundu. Sözcü, tarım ürünleri, endüstriyel ve bilişim ürünleri ile yüksek teknolojili ekipmanlar başta olmak üzere Rus ürünlerine Çin pazarında güçlü talep olduğunu vurguladı.

Zaharova, zorluklara rağmen Çin'in dış ticaret hacminin istikrarlı bir şekilde artmasını övgüyle karşıladıklarını ve bu istikrarın Çin imalat sektörünün güçlü dinamizminin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Sözcü, çok taraflı ticaret sisteminin, küresel ekonominin istikrarını korumada önemli bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

İthalata yönelik dünyanın ilk ulusal düzeydeki fuarı olma özelliğini taşıyan Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 5- 10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da düzenlenecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
