Rusya-Çin Forumu'nda 34 İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Rusya-Çin Forumu'nda 34 İşbirliği Anlaşması İmzalandı
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Habarovsk'ta düzenlenen Rusya-Çin Forumu'nda, ekonomi, turizm, kültür ve ekoloji alanlarında toplamda 100 milyar rubleyi aşan 34 işbirliği anlaşması imzalandı. Öne çıkan konular arasında Bolshoy Ussuriysky Adası'nın ortak kalkınması ve yeni kargo yolcu kontrol noktası yer aldı.

HABAROVSK, 22 Mayıs (Xinhua) -- Rusya'nın Habarovsk kentinde düzenlenen Rusya-Çin Forumu'nda ekonomi, turizm, kültür ve ekoloji gibi alanlarda değeri 100 milyar rubleyi (yaklaşık 1,24 milyar ABD doları) aşan 34 işbirliği anlaşması imzalandı.

19-20 Mayıs tarihlerinde düzenlenen forum çerçevesinde ekonomik ortaklıkların güçlendirilmesi, sınır ötesi diyaloğun teşvik edilmesi ve ortak inovasyonun ve kültürel bağların ilerletilmesi konuları ele alınırken Çin'de Heixiazi Adası olarak bilinen Bolshoy Ussuriysky Adası'nın ortak kalkınması konusuna özel önem verildi.

Habarovsk Bölge Valisi Dmitriy Demeşin, adanın doğal çevresi ve kültürel mirasını korurken aynı zamanda ekonomik projelerle zenginleştirilmesinin önemini vurguladı.

Forumun öne çıkan konularından biri de adada, tüm yıl boyunca hizmet verecek bir kargo ve yolcu kontrol noktasının kurulmasıyla yolcu trafiği ve kargo akışının artırılmasıydı. Söz konusu noktanın yolcu trafiğini yılda 1,5 milyona, kargo akışını ise 1,3 milyon tona çıkarması bekleniyor.

Rusya-Çin Forumu kapsamında 30'dan fazla tematik oturum ve kültürel etkinlik düzenlenirken foruma iki ülkeden aralarında hükümet yetkililerinin yanı sıra işletmeler ve yaratıcı sektörlerden temsilcilerin bulunduğu 3.000'den fazla kişi katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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