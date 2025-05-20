Rusya-Çin Forumu Habarovsk'ta Başladı

Rusya-Çin Forumu Habarovsk'ta Başladı
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Habarovsk'ta düzenlenen 'Rusya-Çin Forumu'na 3.000'den fazla katılımcı katılıyor. Forum, iki gün sürecek ve girişimciler, hükümet yetkilileri, endüstri uzmanları ve akademisyenleri bir araya getirecek.

KHABAROVSK, 20 Mayıs (Xinhua) -- Rusya'nın Habarovsk kentinde düzenlenen "Rusya-Çin Forumu" genel oturumu katılımcıları, 19 Mayıs 2025.

Rusya'nın Habarovsk kentinde pazartesi günü başlayan ve iki gün sürecek olan "Rusya-Çin Forumu", her iki ülkeden girişimciler, hükümet yetkilileri, endüstri uzmanları ve akademisyenlerden oluşan 3.000'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi. (Fotoğraf: Guo Feizhou/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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