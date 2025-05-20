Rusya-Çin Forumu Habarovsk'ta Başladı

Rusya-Çin Forumu Habarovsk'ta Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Habarovsk kentinde düzenlenen Rusya-Çin Forumu, iki gün boyunca 3.000'den fazla katılımcıyla gerçekleştiriliyor. Forumda ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesi, ortak projeler ve yatırım teşvikleri gibi konular ele alınıyor.

HABAROVSK, 20 Mayıs (Xinhua) -- Rusya-Çin Forumu, Rusya'nın Habarovsk kentinde başladı. İki gün sürecek olan foruma iki ülkeden aralarında girişimci, hükümet yetkilileri, endüstri uzmanları ve akademisyenlerin bulunduğu 3.000'den fazla kişi katılıyor.

Habarovsk Bölge Valisi Dmitriy Demeşin, pazartesi günü başlayan forumun açılış konuşmasında bölge ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin her yıl güçlendiğini ve sanayi, enerji ve ulaşım alanlarındaki ortak projelerin istikrarlı şekilde ilerlediğini söyledi.

Demeşin, "Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde birlikte çalışan iki ülkenin işletmeleri, modern üretim ve teknolojik inovasyonu teşvik ediyor ve yeni iş alanları yaratıyor. Burada sadece fiziksel bir köprü değil, aynı zamanda bir güven, karşılıklı anlayış ve ortak refah köprüsü de inşa ediyoruz" dedi.

Çin'in Habarovsk Başkonsolosu Jiang Xiaoyang da Rusya'nın Uzak Doğusu bölgesindeki önemli bir lojistik, sanayi ve teknoloji merkezi olan Habarovsk Bölgesi'nin Çin'le geniş bir işbirliği alanı bulunduğuna dikkat çekti.

Forum çerçevesinde Çin'de Heixiazi Adası olarak bilinen Bolshoy Ussuriysky Adası'nın ortak kalkınması, ticaret, sanayi, enerji, ulaşım ve kültürel etkileşim gibi alanlarda bölgesel işbirliğinin genişletilmesi ve iki ülkenin girişimcileri arasında doğrudan diyalog kurulması gibi kilit öneme sahip konulara odaklanan 30'dan fazla alt forum ve genel oturum düzenlenecek.

Forum yatırım teşviki ve Çin-Rusya iş diyalogları da dahil olmak üzere Çinli ve Rus işletmeler arasındaki işbirliğini arttırmayı amaçlayan bir dizi etkinlik de içeriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
TÜSİAD davasında ara karar! Başkan Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras'ın yurt dışı yasağı kaldırıldı

TÜSİAD davasında ara karar
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Dries Mertens'ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum

Şampiyonluk sonrası itiraf: Futbolu bırakmayı dört gözle bekliyorum
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt

Bahçeli'nin çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt: Doğru olmaz
TFF'nin kararına tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü

Aldığı karara tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Dünya devinden Galatasaray taraftarını uyutmayan paylaşım

Galatasaray taraftarını uyutmayan paylaşım
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.