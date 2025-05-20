Rusya-Çin Forumu Habarovsk'ta Başladı

HABAROVSK, 20 Mayıs (Xinhua) -- Rusya-Çin Forumu, Rusya'nın Habarovsk kentinde başladı. İki gün sürecek olan foruma iki ülkeden aralarında girişimci, hükümet yetkilileri, endüstri uzmanları ve akademisyenlerin bulunduğu 3.000'den fazla kişi katılıyor.

Habarovsk Bölge Valisi Dmitriy Demeşin, pazartesi günü başlayan forumun açılış konuşmasında bölge ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin her yıl güçlendiğini ve sanayi, enerji ve ulaşım alanlarındaki ortak projelerin istikrarlı şekilde ilerlediğini söyledi.

Demeşin, "Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde birlikte çalışan iki ülkenin işletmeleri, modern üretim ve teknolojik inovasyonu teşvik ediyor ve yeni iş alanları yaratıyor. Burada sadece fiziksel bir köprü değil, aynı zamanda bir güven, karşılıklı anlayış ve ortak refah köprüsü de inşa ediyoruz" dedi.

Çin'in Habarovsk Başkonsolosu Jiang Xiaoyang da Rusya'nın Uzak Doğusu bölgesindeki önemli bir lojistik, sanayi ve teknoloji merkezi olan Habarovsk Bölgesi'nin Çin'le geniş bir işbirliği alanı bulunduğuna dikkat çekti.

Forum çerçevesinde Çin'de Heixiazi Adası olarak bilinen Bolshoy Ussuriysky Adası'nın ortak kalkınması, ticaret, sanayi, enerji, ulaşım ve kültürel etkileşim gibi alanlarda bölgesel işbirliğinin genişletilmesi ve iki ülkenin girişimcileri arasında doğrudan diyalog kurulması gibi kilit öneme sahip konulara odaklanan 30'dan fazla alt forum ve genel oturum düzenlenecek.

Forum yatırım teşviki ve Çin-Rusya iş diyalogları da dahil olmak üzere Çinli ve Rus işletmeler arasındaki işbirliğini arttırmayı amaçlayan bir dizi etkinlik de içeriyor.