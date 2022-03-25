Rusya Çernihiv'de sivil yerleşim alanlarını vurdu - Haberler

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Rusya Çernihiv'de sivil yerleşim alanlarını vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya, Ukrayna'nın Çernihiv kentinde sivil yerleşim alanlarını bombaladı.

Rusya, Ukrayna'nın Çernihiv kentinde sivil yerleşim alanlarını bombaladı.

Rus ordusu Ukrayna'nın birçok kentinde sivil yerleşim alanlarını vurmayı sürdürüyor. Rus birlikleri yine Ukrayna'nın Çernihiv kentinde sivil alanları bombaladı. Kentte birçok bina zarar görürken, su ve elektrik sıkıntısı yaşanmaya başladı.

Çernihiv Belediye Başkanı Vladyslav Atroshenko, şehirdeki su ve elektrik sıkıntısına değinerek, "Çernihiv, elektriksiz ve susuz kaldı. Evlerinizde elektrik ya da su olmadığını biliyoruz. Her şeyi anlıyoruz. Ekiplerimiz çalışıyor. Çözülmeyi bekleyen çok fazla problem var" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin-İHA)

Rusya Çernihiv'de sivil yerleşim alanlarını vurdu

Rusya Çernihiv'de sivil yerleşim alanlarını vurdu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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