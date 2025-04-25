Rusya, Cammu Keşmir'deki Terör Saldırısı Sonrası Pakistan Seyahatine Dair Uyarı Yaptı

Rusya'nın İslamabad Büyükelçiliği, Cammu Keşmir'deki terör saldırısı sonrası bölgede artan gerginlik nedeniyle Rus vatandaşlarına Pakistan'a seyahatten kaçınmalarını tavsiye etti.

Büyükelçiliğin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Pakistan-Hindistan ilişkilerinde "yeni bir tırmanış dalgası" yaşandığına ve bazı yetkililerin "saldırgan söylemler" kullandığına dikkati çekildi.

Açıklamada, "Durum istikrara kavuşana kadar Rus vatandaşlarına Pakistan'ı ziyaret etmekten geçici olarak kaçınmalarını tavsiye ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Pahalgam terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Terör saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüştü.

Hint yetkililer, saldırıyı düzenleyenlerin " Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunmuştu.

Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Öte yandan Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Pakistan hükümeti, ayrıca Hindistan vatandaşlarına verilen tüm vizelerin askıya alındığını duyurmuştu.

İslamabad yönetimi, Hindistan'la 1971'deki savaşın ardından imzalanan ve taraflar arasında Kontrol Hattı'nı (LOC) kuran Simla Antlaşması'nı da askıya alabileceğini ima etmişti.