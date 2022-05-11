Son dakika haberi! Polonya'nın Moskova Büyükelçiliğine boyalı saldırı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Polonya Büyükelçiliğine bir grup tarafından kırmızı boyalı saldırı düzenlendi.

Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev, 9 Mayıs'ta yapılan boyalı saldırının benzeri Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Polonya Büyükelçiliğine düzenlendi. Bir grup, ellerindeki kırmızı boyayı Polonya Büyükelçiliğinin duvarına fırlattı. Saldırının Büyükelçi Andreyev'a yapılan saldırıya tepki olarak düzenlendiği düşünülüyor.

RUSYA, POLONYA'DAN RESMİ ÖZÜR TALEP ETMİŞTİ

Büyükelçi Andreyev'a yapılan saldırının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Rusya Büyükelçisini Krzysztof Krajewski'yi Bakanlığa çağırmış ve resmi özür talep etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya, olayla ilgili olarak Polonya yönetiminden resmi bir özür bekliyor ve Rus Büyükelçisi ile Polonya'daki Rus kurumlarının tüm çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasını talep ediyor. Varşova'nın taleplerimize vereceği tepkiye bağlı olarak daha ileri adımlar hakkında bir karar verilecek" denilmişti.

RUS BÜYÜKELÇİYE SALDIRI

Andreyev, Varşova'da İkinci Dünya Savaşı'nda yaşamını yitiren Sovyetler Birliği askerleri için yaptırılan anıta çelenk koyduğu sırada bir grup "Faşistler" diye bağırarak, Rusya'yı ve Andreyev'i protesto etmeye başlamış, grup yanlarında getirdikleri kırmızı boyayı büyükelçinin yüzüne fırlatmıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel