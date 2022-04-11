"Rusya Bütün Avrupa'yı Hedef Alıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ukrayna halkına hitaben bir konuşma yaptı. Zelenski Rusya'nın Ukrayna işgaliyle bütün Avrupa'yı hedef aldığını söyledi.Zelenski, Moskova'yı durdurmanın bütün demokrasilerin güvenliği için hayati olduğunu söyledi. Zelenski, bütün demokrasilerin, Avrupa'daki bütün güçlerin Ukrayna'nın barış isteğine destek olmalarının ahlaki görev olduğunu da kaydetti.

DailyMotion.com / Güncel