Rusya, British Council'ı 'istenmeyen örgüt' ilan etti

Rusya Başsavcılığı, İngiltere merkezli uluslararası eğitim ve kültür alanlarında faaliyet gösteren British Council'ın "istenmeyen örgüt" ilan edilmesine yönelik karar aldı.

Başsavcılığın basın servisinden yapılan açıklamada, British Council'ın, Rusya'ya karşı İngiltere'nin çıkarları ve değerleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği belirtildi.

Söz konusu örgütün, Rusya'da yasaklanan LGBT hareketinin faaliyetlerini desteklediği ve propagandasını yaptığı ileri sürülen açıklamada, "Başsavcılık, British Council'ın Rusya'daki faaliyetlerinin 'istenmeyen' olarak tanınması yönünde karar aldı." ifadesine yer verildi.

İngiltere'de 1934'te kurulan British Council, 1992'de Rusya'da faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın 2018'de İngiltere'de zehirlenmesi olayının ardından, British Council'ın faaliyetlerine son verildiğini açıklamıştı.