Rusya, BMGK'nin Gazze'deki Durumu Ele Almadığını İddia Etti

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'deki durumu gerektiği şekilde ele alamadığını ve bunun sorumlusunun da ABD'nin bu konudaki girişimleri engellemesi olduğunu belirtti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, New York'taki BM Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

BMGK'nin Gazze konusundaki duruşunu eleştiren Polyanskiy, "BMGK, (Gazze konusunda) yeterince bir şey yapamıyor ancak bunun nedeni BMGK üyelerinin kararlılık gösterememesi. Bunun nedeni de 1 üyenin duruşu." ifadesini kullandı.

Polyanskiy, Gazze'deki durumu "son derece korkutucu" olarak nitelendirerek, "Ortada olağandışı bir şey var. İnsan olarak, diplomat olarak, BMGK üyeleri olarak bunu hoş görmemeliyiz." diye konuştu.

Rusya'nın Gazze'deki durumu değiştirmek için bütün taraflarla görüşmeye hazır olduğunu belirten Polyanskiy, "Ne yazık ki ABD şu ana kadar İsrail'in yanında fazlasıyla durdu, Gazze'deki eylemlerine yönelik yeşil ışık yaktı ve bu kınanacak bir durum." dedi.

Gazze'de yaşananları "utanç verici" ve "kabul edilemez" olarak niteledi

Polyanskiy, Rusya'nın Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak görüp görmediğine ilişkin bir soruya, "Böyle bir sonuca varmak Rusya'ya bağlı değil, çünkü soykırım hukuki bir terim ve bunu bu şekilde tanıyabilecek hukuki araçlara sahip olanlar tarafından kullanılmalıdır. Ancak yaşananlar kesinlikle kabul edilemez, bu yaşananlara şahitlik eden bizler için kesinlikle utanç verici." yanıtını verdi.

BMGK'de 10 Ağustos'ta Orta Doğu ve Filistin konulu oturum düzenlenmişti.

Konseyin daimi üyelerinden İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya İsrail'in "Gazze'deki askeri operasyonlarını daha da genişletme" kararına karşı çıkarken, ABD ise İsrail'e desteğini sürdürmüştü.