Rusya Bir Senede 50-55 Milyon Ton Tahıl İhraç Etmeyi Planlıyor

VLADİVOSTOK, 25 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, Rusya'nın 1 Temmuz 2023'ten 30 Haziran 2024'e kadar 50-55 milyon ton tahıl ihraç etmeyi planladığını açıkladı.

VLADİVOSTOK, 25 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, Rusya'nın 1 Temmuz 2023'ten 30 Haziran 2024'e kadar 50-55 milyon ton tahıl ihraç etmeyi planladığını açıkladı.

Patruşev kısa süre önce yaptığı açıklamada Rusya'da tahıl hasadının 2022'de rekor kırdığını, buğday üretiminin dünya toplamının yüzde 13'ünü, arpa üretiminin ise dünya toplamının yüzde 16'sını oluşturduğunu söyledi.

Tarım Bakanı, Rusya'nın tahıl üretimini teşvik etmek için bir dizi önlem aldığını belirtti.

Patruşev, tahıl ihracatını teşvik ederken iç pazar talebini tam olarak karşılamanın hala öncelikli seçenek olduğunu söyledi.

Bakan, Rusya'nın liman altyapı inşasını güçlendirmeye ve tahıl taşımacılığı için kendi filosunu geliştirmeye çalışacağını belirtti. Ayrıca, Rusya'nın ithalat yapan ülkelerde tahıl dağıtım merkezleri inşa etmeyi, ithalatçılarla Rusya'da ortak işleme kuruluşları kurmayı ve yerel para birimlerinde ödemeyi teşvik etmeyi planladığını ekledi.