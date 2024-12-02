Rusya, Beşar Esad'ı Desteklemeye Devam Edecek
Kremlin, Suriye'deki gelişmelere dair yaptığı açıklamada, Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam ettiğini duyurdu. Kremlin Sözcüsü Peskov, durumu analiz ettiklerini ve Esad ile temasları sürdüreceklerini belirtti.
(ANKARA) - Kremlin'den Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin olarak yapılan açıklamada, Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam ettiği kaydedildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ve Şam Hükümetine muhalif grupların hükümetin kontrolündeki bazı bölgeleri ele geçirmesine ilişkin olarak, "Elbette Beşar Esad'ı desteklemeye devam ediyoruz ve uygun seviyelerde temaslarımızı sürdürüyoruz, durumu analiz ediyoruz" dedi. Peskov, "Rusya'nın durumu istikrara kavuşturmak için neyin gerekli olduğuna dair bir pozisyon belirleyeceğini" belirtti.