Rusya, Beşar Esad'ı Desteklemeye Devam Edecek

(ANKARA) - Kremlin'den Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin olarak yapılan açıklamada, Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam ettiği kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ve Şam Hükümetine muhalif grupların hükümetin kontrolündeki bazı bölgeleri ele geçirmesine ilişkin olarak, "Elbette Beşar Esad'ı desteklemeye devam ediyoruz ve uygun seviyelerde temaslarımızı sürdürüyoruz, durumu analiz ediyoruz" dedi. Peskov, "Rusya'nın durumu istikrara kavuşturmak için neyin gerekli olduğuna dair bir pozisyon belirleyeceğini" belirtti.