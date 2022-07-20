Rusya: Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmasıyla coğrafi hedeflerimiz genişleyecek - Haberler

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Rusya: Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmasıyla coğrafi hedeflerimiz genişleyecek

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
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Rusya: Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmasıyla coğrafi hedeflerimiz genişleyecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya uzun menzilli silah sevkiyatı yapmasıyla, Rusya'nın coğrafi hedeflerinin genişleyeceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya uzun menzilli silah sevkiyatı yapmasıyla, Rusya'nın coğrafi hedeflerinin genişleyeceğini söyledi.

Lavrov, Rus Ria haber ajansına verdiği röportajda, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da mart ayında müzakerelerin yapıldığını anımsatan Lavrov, "İstanbul'da müzakereciler görüştüğünde, bir coğrafya vardı. Şimdi ise coğrafya başka. Şimdi sadece Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri değil, Herson, Zaporijye ve bazı diğer bölgeler de söz konusu. Bu konudaki süreç tutarlı ve ısrarlı şekilde devam ediyor." dedi.

Lavrov, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Batı, durumu kötüleştirmek isteğiyle HIMARS (ABD üretimli Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi) dahil Ukrayna'ya uzun menzilli silah sevkiyatı yapıyor. Bu halde coğrafi hedefler, mevcut çizgiden ileriye doğru değişecek. Bu nedenle (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin veya onu değiştirecek başka birinin kontrol edeceği alanlarda, topraklarımıza ve bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetlere tehdit oluşturacak silahın bulunmasına izin veremeyiz."

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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