RUSYA BAŞKONSOLOSU: TÜRKİYE'NİN İŞ İŞLERİNE KARIŞMA HİÇBİR NİYETİMİZ YOK

RUSYA'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, değişen dünya düzenine uygun olarak Rusya'nın dış politikasını belirleyen ve bir yol haritası niteliği taşıyan stratejik belgeyi bugün düzenlenen bir toplantıda basın mensuplarıyla paylaştı.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Rusya'nın uluslararası politikasının yol haritası olacak dış politika stratejik belgesini Rusya Konsolosluğu binasında düzenlenen bir toplantıda tanıttıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Buravov, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerle ilgili gelen soruyu şu ifadelerle yanıtladı;

"Bir daha tekrarlamak istiyorum, Türkiye'nin iç işlerine karışma gibi bir niyetimiz yok ve bununla ilgili şu veya bu değerlendirmeleri yapmaktan da kaçınıyoruz."