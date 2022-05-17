Rusya Başkonsolosu Buravov: Ukrayna ve Batı, 8 Mart'ta Donbas'a taarruz planlıyordu - Haberler

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, bugün basın mensuplarına Donbas'ta son 8 yıldır yaşananları içeren 'Donbass' belgeselinin özel gösterimini yaptı. Belgesel sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda " Rusya, İsveç ve Finlandiya için bir tehlike oluşturmadı" dedi. Buravov, Rusya tarafından askeri harekat yapılmasaydı, 8 Mart'ta Ukrayna ve onu destekleyen Batı'nın Donbas'a taarruz yapacaklarına dair bulgular olduğunu belirtti.

Rus gazeteci Andrey Medvedev tarafından çekilen "Donbass" (2022) adlı belgeselin basın mensuplarına özel gösterimi öncesinde söz alan Rusya Başkonsolosu Andrey Buravov, bu belgeselle amaçlarının 2014'ten itibaren Donbas'ta yaşananları anlatmak olduğunu ifade etti. Başkonsolos Buravov "Bu film, Ukrayna'da bağımsızlığının ilk yıllarından başlayarak meydana gelen süreçlerin nedenlerini ve sonuçlarını konu alıyor. Aynı zamanda Donbas'ta 8 sene içinde dışarıda yansıması olmayan bir iç savaşı anlatıyor. O yörede yaşayan ve belirli bir dönem içinde kendini ölüm kalım eşiğinde hisseden insanların hisselerini anlatıyor" dedi. Başkonsolos Buravov konuşmasına şöyle devam etti;

Demirören Haber Ajansı / Güncel