Rusya Başbakanı: Rusya Ekonomisi Batı Baskısına Etkili Bir Şekilde Direniyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da insanlar uluslararası bir otobüs fuarını ziyaret ediyor, 30 Kasım 2022. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)

Mişustin, Rus hükümetinin ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla uyguladığı önlemlerin etkinliğini gösterdiğini söyledi.

MOSKOVA, 14 Aralık (Xinhua) -- Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Salı günü yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Rus ekonomisini yok etmeye çalıştığını fakat ekonominin dayanıklılığını hafife aldıklarını söyledi.

Hükümete bağlı uzmanlar konseyi toplantısında konuşan Mişustin, "Dış baskı karşısında ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla cumhurbaşkanının talimatıyla hükümet tarafından uygulanan tedbirler etkinliğini göstererek bütçenin istikrarını koruması sağlandı, kritik önemdeki sektörlere ve en önemlisi de halkımıza yardımcı oldu" dedi.

Rusya Başbakanı, "Rus ekonomisi mevcut zorluklara uyum sağlamaya devam ediyor ve gerçekten bir resesyon yaşanıyor ama durum diğer birçok ülkeden daha iyi" diye ekledi.

Mişustin, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın 2022'de gayrisafi yurtiçi hasılada yüzde 3'ün altında kaçınılmaz bir düşüş öngördüğünü ancak senenin başında uyarıda bulunan pek çok kişinin tahmin ettiği gibi en kötü senaryonun gerçekleşmediğini söyledi.

Mişustin, sanayi üretiminin toparlanmayı sürdürdüğünü ve sabit varlık yatırımlarının arttığını, işsizlik oranının yüzde 4'ün altında kaldığını ve Kasım ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 12'nin altına düştüğünü belirtti.