Üye Girişi
Haberler

Rusya Başbakanı Mişustin, yeni hükümet üyelerini Duma'ya sundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yeni hükümet üyelerini Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın onayına sundu. Mişustin'in sunduğu yeni kabinede Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov ve Maliye Bakanı Anton Siluanov koltuklarını korurken, enerji, tarım, ulaştırma, sanayi ve ticaret bakanlıklarında isimler değişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yeni hükümet üyelerini Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın onayına sundu.

Mişustin'in sunduğu yeni kabinede Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov ve Maliye Bakanı Anton Siluanov koltuklarını korurken, enerji, tarım, ulaştırma, sanayi ve ticaret bakanlıklarında isimler değişti.

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov başbakan birinci yardımcılığı görevi için aday olurken, eski Tarım Bakanı Dmitriy Patruşyev ve eski Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev de başbakan yardımcılığı görevlerine önerildi.

Koltuğunu koruyan bir diğer isim Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'a enerjinin yanı sıra ekonomi konularına yönelik de sorumluluk verilmesi teklif edildi, Sergey Tsivilyev'in enerji bakanlığı, Roman Stravoyt'un ulaştırma bakanlığı, Oksana Lut'un tarım bakanlığı ve Anton Alihanov'un sanayi ve ticaret bakanlığı görevleri için isimleri sunuldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dışişleri bakanı, savunma bakanı, adalet bakanı, acil durumlar bakanı ve içişleri bakanını, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi ile istişare ederek Duma'nın onayı olmadan doğrudan atayacak.

Duma'nın, toplam 10 kişiden oluşan başbakan yardımcılarını 13 Mayıs'ta, yeni bakanları da 14 Mayıs'ta oylaması bekleniyor.

Yasalar gereği, yeni hükümetin onaylanma süreci en fazla 20 Mayıs'a kadar sürebilecek.

Duma, Putin'in adayı Mişustin'in başbakanlığını dün onaylamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Anton Siluanov Ekonomi Hükümet Rusya Politika Dünya Ekonomi Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Bakmadan Geçme

Memur ve emekli zam oranı ne kadar? Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu! Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Granada - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Granada - Real Madrid maçı nereden izlenir? Yarın hava nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı, yağmur var mı? 11 Mayıs Cumartesi – Pazar hava durumu! Canik dağları nerede? Canik dağları hangi ilde, hangi şehirde? Newcastle – Brighton maçı nereden, nasıl izlenir? Newcastle Brighton canlı yayın linki! Azerbaycan deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 11 Mayıs Cumartesi depremler! KOCAELİSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Kocaelispor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kocaelispor Sakaryaspor canlı yayın linki! BOLUSPOR – ÇORUM FK CANLI: Boluspor – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Boluspor Çorum FK canlı yayın linki! ŞANLIURFASPOR – MANİSA FK CANLI: Şanlıurfaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Şanlıurfaspor Manisa FK canlı yayın linki! TUZLASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ CANLI: Tuzlaspor – Gençlerbirliği maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Gençlerbirliği canlı yayın linki! ADANASPOR – BANDIRMASPOR CANLI: Adanaspor – Bandırmaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Bandırmaspor canlı yayın linki! 11 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Dolar ne kadar, yükseldi mi? #128184 11 Mayıs Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 11 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm!
Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title