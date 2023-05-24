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Rusya Başbakanı Mişustin, Çinli mevkidaşı Qiang ile görüştü

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Çin'deki resmi temaslarını sürdüren Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Çin Başbakanı Li Qiang ile bir araya geldi.

Çin'deki resmi temaslarını sürdüren Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Çin Başbakanı Li Qiang ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Rusya Başbakanlık resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, 'Çin Başbakanı Li Qiang konuşmasının başında Şanghay'da düzenlenen Rus-Çin İş Forumu'na katılımından dolayı Mihail Mişustin'e teşekkür etti. İki ülke, iş çevreleri arasındaki etkileşimi desteklemeyi ve karşılıklı fayda sağlayan işbirlikleri kurmaya devam ettirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmede varılan anlaşmaların uygulanması için çalışmalar devam edecek. Li Qiang, iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişme beklentilerini vurgulayarak, bu yıl yüzde 40'ın üzerinde büyüme kaydeden karşılıklı ticaretteki hızlı artışın altını çizdi' denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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