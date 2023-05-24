Rusya Başbakanı Mişustin, Çin'i ziyaretinde mevkidaşı Li ile görüştü

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Pekin'de mevkidaşı Li Çiang ile bir araya geldi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Pekin'de mevkidaşı Li Çiang ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin'e yaptığı 2 günlük resmi ziyaret kapsamında başkent Pekin'de bulunan Mişustin, mevkidaşı Li Çiang ile görüştü.

Mişustin, görüşmede, iki ülke ilişkilerinin son dönemde görülmemiş düzeyde arttığını vurgulayarak, "Rusya ve Çin, uluslararası alandaki artan çalkantılara ve kolektif Batı'nın yasa dışı yaptırım baskısına birlikte karşı çıkıyor." dedi.

Uluslararası ortamın istikrarsızlığına rağmen iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin başarıyla geliştiğine işaret eden Mişustin, karşılıklı ticaret hacminin geçen yıl 190 milyar doları aştığını, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 25 artışla 52 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Mişustin, ticaret hacminin, bu yılın sonunda iki ülke liderinin belirlediği hedef olan 200 milyar dolara ulaşacağını ve ötesine geçeceğine inandığını ifade etti.

Rusya ve Çin'in aralarında sınır ticaretinin yüzde 70'ini ulusal para birimleriyle gerçekleştirdiğine dikkati çeken Mişustin, enerji ticaretinin arttığını, Sibirya'nın Gücü Doğal Gaz Boru Hattı, Yamal LNG, Arktik LNG2 ve Amur Gaz Kimya Kompleksi ve Ust-Luga Gaz İşleme Tesisi gibi ortak projeleriyle enerji işbirliğinin geliştiğini vurguladı.

Mişustin, Çin ve Rusya arasında ulaştırma ve lojistik güzergahlarının oluşturmasının yeni jeopolitik gerçeklikte önem kazandığının altını çizerek, sınır bölgelerinde ortak altyapı projelerine hız vermeye hazır olduklarını belirtti.

Yüksek teknoloji alanında, uçak ve gemi yapımı, makina ve donanım üretiminde yeni işbirliği önerileri olduğunu söyleyen Mişustin, iki ülkenin araştırma birikimi ve imalat kapasiteleri ile teknolojik egemenliklerini birlikte güvenceye alabileceği mesajını verdi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında tarım ve hayvancılık ürünleri ticareti, ticaret hizmetleri ve spor işbirliği alanlarında mutabakat zaptları ile patent işlemlerinin hızlandırılmasına ilişkin pilot programının yenilenmesine ilişkin ortak niyet beyanı imzalandı.