Rusya Başbakanı Mişustin, Çin Devlet Başkanı Cinping ile görüştü

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Çin'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında ülkenin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Çin'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında ülkenin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Rusya Başbakanlık resmi Telegram hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cinping, Rusya ve Çin arasında hükümetler arası düzeyde etkili bir iş birliği olduğunu kaydetti. 2023'ün ilk dört ayında 73 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacminin gelişimine özel önem verdi. Çin Devlet Başkanı, büyük bir potansiyele sahip olan Rusya-Çin iş birliğinin yeni bir seviyeye ulaştığını vurguladı, kültürel ve insani iş birliğinin güçlendirilmesini önerdi" denildi.