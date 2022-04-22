Rusya: Azovstal'dan sivillerin çıkış düzeni Kiev'e iletiliyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol'de Azovstal Fabrikası'ndan sivillerin çıkış düzeninin Kiev yönetimine iletildiğini bildirdi.

Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mariupol'deki durumun normalleştiğini söyleyen Konaşenkov, şehrin sakinlerinin sokaklarda sakince gezebildiğini ve şehre insani yardım sağlandığını dile getirdi.

Azov taburu ile birlikte ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen yabancı paralı savaşçıların Azovstal Metalürji Fabrikası sahasında sıkı bir şekilde kuşatılmış halde olduğunu belirten Konaşenkov, Ukraynalı silahlı güçlerin beraberinde olduğunu iddia ettiği kadın ve çocukların herhangi bir yöne serbest bırakılması taleplerinin görmezden gelindiğini ifade etti.

Konaşenkov, sivillerin Azovstal sahasından çıkış düzeninin her saatte bir, içerde bulunan güçlere bildirildiğini belirterek, "Bu bilgiler ayrıca Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk aracılığıyla Kiev rejiminin temsilcilerine de iletiliyor." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, Azov taburunun ve yabancı paralı savaşçıların eğer yanlarında sivil varsa ve onları rehin tutuyorsa bunun onları terörist olduğunu göstereceğini ifade etti.

Yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna hedefleri vuruldu

Ukrayna'daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandığını vurgulayan Konaşenkov, "Bir gün içerisinde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle 13 Ukrayna askeri unsuru vuruldu. 2 komuta merkezi ve 11 müstahkem mevki yok edildi." dedi.

Rus hava operasyonel taktik birliğinin 26 askeri nesneyi vurduğunu aktaran Konaşenkov, Donetsk ve Harkiv bölgesinde hava savunma sistemi ile 3 insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait, 140 uçak, 107 helikopter, 523 insansız hava aracı, 258 hava savunma füze sistemi, 2 bin 458 tank ve zırhlı araç, 272 çok namlulu roketatar, 1069 obüs ve havan topu, 2 bin 305 özel askeri araç imha edildi." şeklinde konuştu.