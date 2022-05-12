Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Tacikistan'da bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Tacikistan'da üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında Bayramov ve Mirzoyan ile üçlü toplantı yaptığı belirtildi.

Toplantıda Lavrov, Güney Kafkasya'yı barış, sürdürülebilir kalkınma ve refahın olduğu bir bölge haline getirmek istediklerini ifade etti.

Bölgedeki sınırlarla ilgili sorunların çözümü, ekonomik ve ulaşım bağlarının tekrar sağlanması konuları üzerinde çalıştıklarını anlatan Lavrov, genel olarak Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin tümüyle normalleşmesi için gerekli şartları yaratmaya çalıştıklarını kaydetti.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarına işaret eden Lavrov, "Görüşmelerin verimli olacağını umuyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, hükümetimizin ve Rusya Dışişleri Bakanlığının bu konuda mümkün olan her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ediyoruz." dedi.