Rusya, Arktik Deniz Rotasını Geliştirmeyi Hedefliyor

Rusya'nın Yamalo-Nenets Özerk Okrugu'ndaki Sabetta Limanı'nda LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) taşıyan Christophe de Margerie adlı buzkıranın fotoğraflarını çeken bir gazeteci, 30 Mart 2017.

Rusya'nın Yamalo-Nenets Özerk Okrugu'ndaki Sabetta Limanı'nda LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) taşıyan Christophe de Margerie adlı buzkıranın fotoğraflarını çeken bir gazeteci, 30 Mart 2017. (Fotoğraf: Bai Xueqi/Xinhua)

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Kuzey Denizi Rotası'nın Rus ekonomisindeki rolünün büyüdüğünü söyledi.

MOSKOVA, 26 Ekim (Xinhua) -- Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak Salı günü hükümete Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki Kuzey Denizi Rotası'nın (Arktik deniz rotası) "sistematik olarak" geliştirilmesi talimatını verdi.

Bu buzlarla kaplı gemicilik hattının geliştirilmesine dair hükümet toplantısında konuşan Novak, diğer yolların sınırlı kapasitesi göz önüne alındığında, Rusya'nın batı yani Avrupa bölümüyle doğu ucu arasındaki en kısa deniz yolu olan Kuzey Denizi Rotası'nın Rus ekonomisindeki rolünün büyüdüğünü söyledi.

Novak, ilgili departmanlardan rota boyunca uyduları kullanarak buz durumunu izlemelerini ve kargo gönderilerinde uluslararası ortaklarla işbirliği yapmalarını istedi.

Rusya'nın devlet tarafından işletilen ve nükleer enerjiyle çalışan buzkıranlarının işletmecisi Rosatom'un bir temsilcisi de toplantıda konuştu ve Kuzey Denizi Rotası üzerindeki kargo miktarının 2022'de 33,8 milyon tona ulaşmasının beklendiğini söyledi.