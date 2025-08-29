Rusya, Almanya'nın Askeri Nakliye Rotalarını İzliyor

Alman basınında Rusya'nın, Ukrayna'ya silah sevkiyatını takip etmek amacıyla Almanya'nın da olduğu Avrupa ülkelerindeki askeri nakliye rotalarını sistematik şekilde izlediği öne sürüldü.

Wirtschaftswoche dergisinin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde şüpheli Rus insansız hava araçlarının (İHA), ABD ve NATO askeri nakliye rotalarını gözetlediği ve cepheye yapılacak silah teslimatları ve mühimmat sevkiyatları konusunda sistematik istihbarat topladığı iddia edildi.

Haberde, Rus yetkililerin, Ukrayna'nın savunma tedarikçileri hakkında, ürün alaka düzeyi ve silah miktarları da dahil ayrıntılı bilgiye sahip olduğu, bu istihbaratın doğrudan Ukrayna'daki Rus birliklerine fayda sağladığı ileri sürüldü.

Haberde ayrıca Rus İHA'larının, Ukraynalı askerlerin eğitim aldığı tesisler de dahil olmak üzere Almanya genelindeki askeri üsleri de izlediği iddiasına yer verildi.

Batılı ülkelerin, Şubat 2022'de başlayan savaştan bu yana Ukrayna'ya askeri destek verdiklerine işaret edildi.

Almanya'nın, 2022'den beri yaklaşık 40 milyar avro askeri yardım sağlayarak Ukrayna'nın Avrupa'daki en büyük askeri destekçisi haline geldiği belirtildi. Bu desteğin, Leopard 2 muharebe tankları, Gepard uçaksavar tankları, Marder muharebe araçları ve Patriot ve IRIS-T hava savunma sistemleri gibi çeşitli gelişmiş silah ve askeri teçhizatı içerdiği kaydedildi.