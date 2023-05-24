Rusya, Akmescit'teki Kırım Tatar Milli Meclisinin binasını kamulaştırıyor

Rusya, yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da, Akmescit'teki Kırım Tatar Milli Meclisinin (KTMM) binasını kamulaştırıyor.

Kırım'ın sözde yöneticisi Sergey Aksenov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarımadada " Rusya'ya düşman olanların" mülklerinin kamulaştırılmasına devam edildiğini belirtti.

Aksenov, "Simferopol'de (Akmescit) Rusya'da yasaklanan aşırılık yanlısı Meclise ait bir bina dahil bir dizi nesne Kırım Cumhuriyeti'nin mülkiyetine devrediliyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca Aksenov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'ya ait bir konutun da kamulaştırılmaya dahil edildiğini aktardı.

Kırım'ın 2014'te Ukrayna'dan ilhak edilmesinden sonra başta Kırım Tatar Türk halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu olmak üzere pek çok KTMM üyesine Rusya tarafından Kırım'a giriş yasağı getirilmişti.

Ardından Kırım Tatarlarının iradesini temsil eden Kırım Tatar Milli Meclisi de Rus mahkemesi tarafından "aşırıcı örgüt" sayılmış ve faaliyetlerine son verilmişti.