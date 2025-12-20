Haberler

Rusya-Afrika Ortaklık Forumu 2. Bakanlar Konferansı Mısır'da başladı

Güncelleme:
Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayan Rusya-Afrika Ortaklık Forumu 2. Bakanlar Konferansı, ticaret, yatırım, enerji ve altyapı alanlarında işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerini ve yatırımlarını artırma konusundaki hedeflerini vurguladı.

Rusya- Afrika Ortaklık Forumu 2. Bakanlar Konferansı, Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı.

Konferansa Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un yanı sıra 50'yi aşkın Afrika ülkesinden yetkili ile bölgesel kuruluşların başkanları katıldı.

Konferansta ticaret, yatırım, enerji ve altyapı alanlarında ortak işbirliğinin geliştirilmesi konusu ele alınacak.

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, konferansa katılan Afrika heyetlerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

Sisi, burada yaptığı açıklamada, Etiyopya ile hiçbir sorunları olmadığını sadece Nil sularına ilişkin haklarının tehlikeye atılmamasını ve Hedasi Barajı konusunda yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmaya varılmasını istediklerini dile getirdi.

Diğer ülkelerin iç işlerine karışmama politikası izlediklerini kaydeden Sisi, Etiyopya ile aralarındaki farklılıklara rağmen, Mısır'ın hiçbir zaman Etiyopya'ya yönelik herhangi bir tehditte bulunmadığını ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandıklarını söyledi.

Mısır şirketlerinin Afrika ülkelerindeki yatırımlarına da değinen Sisi, Afrika'daki toplam yatırımlarının 12 milyar doları, toplam ticaret hacminin ise 10 milyar doları aştığını aktardı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan başka bir açıklamaya göre ise Sisi, konferans kapsamında ülkede bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile de bir araya geldi.

Sisi, Mısır ve Rusya arasındaki stratejik ilişkilerin siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda sürekli büyüme gösterdiğine işaret etti ve ortak işbirliğini geliştirmeye devam etmenin önemine vurgu yaptı.

Sisi ayrıca, söz konusu konferansın, Afrika ülkeleri ile Rusya arasındaki ortaklığın geliştirilmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Lavrov ise Rusya'nın iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri daha da ileriye taşıma arzusunda olduğunu ifade etti.

İkili, ayrıca Gazze, Sudan ve Libya'daki gelişmeler dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası konu başlıklarını da değerlendirdi.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman - Güncel
Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...
Kocasının aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
Arkadaşını silahla öldürdü! Cinayeti bu sözlerle itiraf etti
Tam 7 hafta sonra kazandım derken 90+3'te gelen golle yıkıldılar
Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...
UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Bakanın hamlesi sonrası asgari ücrette heyecan yaratan ek zam ihtimali
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kentin üzerini kapladı
'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verdi
Dünyanın En İyi 10 Sakatat Yemeği Arasına 2 Türk Lezzeti Girdi
Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
