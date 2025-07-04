Rusya, Afganistan Taliban Hükümetini Resmen Tanıdı

MOSKOVA/KABİL, 4 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın, Afganistan geçici hükümetini resmen tanıma kararı aldığını belirtti.

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin bildirdiğine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov da Afganistan'daki Taliban hükümetini resmen tanıma kararı aldıklarını söyledi.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı'nın perşembe günü yaptığı açıklamada Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi Dmitriy Zahirnov'un, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Emirhan Muttaki ile bir araya gelerek Moskova'nın Afganistan yönetimini resmen tanıma kararını kendilerine aktardığı belirtildi.

Zahirnov, kararı iki ülke arasındaki bağların derinleşmesi ve işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde atılmış "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi.

Muttaki ise karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu adımı, "iki ülke arasındaki olumlu ilişkilerin, karşılıklı saygının ve yapıcı etkileşimin yeni bir aşaması" olarak nitelendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan 3 Temmuz'da yapılan açıklamada Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko'nun yeni atanan Afganistan'ın Rusya Büyükelçisi'nden güven mektubunun nüshalarını teslim aldığı kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, nisan ayında Afganistan'ın diplomatik temsilini büyükelçilik seviyesine yükseltme kararını duyurmuştu.