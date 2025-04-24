Rusya, Afganistan Diplomatic Misyonunu Büyükelçiliğe Yükseltiyor
Rusya, Taliban ile olan ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Moskova'daki Afganistan diplomatik misyonunun statüsünü büyükelçilik seviyesine çıkaracağını açıkladı. Bu karar, Taliban'ın faaliyetlerine yönelik daha önceki yasakların askıya alınmasıyla bağlantılı olarak alındı.
MOSKOVA, 24 Nisan (Xinhua) -- Rusya, Taliban yetkilileriyle ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla Moskova'da bulunan Afganistan diplomatik misyonunun statüsünü büyükelçilik seviyesine çıkaracağını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, "Afganistan liderliğinin temsilcilerine, Rusya Yüksek Mahkemesi'nin Taliban hareketinin faaliyetlerine yönelik yasağı askıya alma kararına destek olarak Moskova'daki Afganistan diplomatik misyonunun seviyesinin büyükelçiliğe yükseltileceği bilgisi verilmiştir" denildi.
Açıklamada söz konusu kararın Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov tarafından Afganistan dışişleri ve içişleri bakanlarına toplantı sırasında iletildiği belirtildi.
Rusya geçtiğimiz hafta Taliban'ı terör örgütleri listesinden çıkarmış ve Taliban'ın Rusya'daki faaliyetlerine yönelik yasağı askıya almıştı.