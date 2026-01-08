Haberler

Rusya: Batılı askeri unsurlar, Ukrayna'ya konuşlandırılmaları durumunda meşru hedef haline gelecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Ukrayna'da askeri birlik konuşlandırması durumunda bu birliklerin meşru hedef olarak kabul edileceğini belirtti. Zaharova, imzalanan niyet belgesinin krizi çözmeye değil, gerginliği artırmaya yönelik olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Ukrayna'da askeri birlik ve unsurları konuşlandırması durumunda, bunların meşru hedef kabul edileceğini söyledi.

Zaharova, Batı'nın Ukrayna ile ilgili planlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Paris'te 6 Ocak'ta Fransa ve İngiltere'nin önderliğindeki "Gönüllüler Koalisyonu" ve Ukrayna arasında, "Güçlü ve Uzun Vadeli Barış İçin Güvenilir Güvenlik Garantileri" olarak adlandırılan niyet bildirgesi imzalandığını anımsatan Zaharova, bunun, Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasının ardından bu ülkeye uluslararası güç ve askeri üslerin konuşlandırılmasına imkan verdiğine dikkati çekti.

Zaharova, şunları kaydetti:

"Bu belge, krizin çözümünden çok uzak. Bildirge, kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik değil, Ukrayna'nın askerileştirilmesi ve gerginliğin artırılmasına yöneliktir. Batı ülkelerinin Ukrayna topraklarında askeri birlik, üs, depo ve diğer altyapı tesisleri kurması, sadece Rusya'nın değil, diğer Avrupa ülkelerinin de güvenliğine doğrudan tehdit oluşturacak yabancı müdahale olarak değerlendirileceği konusunda uyarıyoruz. Bu birlikler ve unsurlar, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru hedef olarak kabul edilecek."

Ukrayna meselesinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması ve Ukrayna'nın tarafsız olma ilkesine uyması, Ukrayna'daki Rus vatandaşlarının dil ve din haklarına saygı duyulması ve topraklarla ilgili gerçeklerin kabul edilmesi gerektiğini belirten Zaharova, krizin ancak bu şekilde çözülebileceğini vurguladı.

Sözcü Zaharova, sahadaki inisiyatifin Rus ordusunda olduğuna işaret ederek "Elbette, tüm bu hedeflere ya siyasi diplomatik yollarla ya da özel askeri operasyonla ulaşılacak." ifadesini kullandı.

