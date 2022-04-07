Rusya ABD'yi Küresel Askeri Biyolojik Kapasitesini Artırmakla Suçladı

MOSKOVA, 7 Nisan (Xinhua) — Rus Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri Komutanı İgor Kirillov, Washington'ın farklı ülkelerde biyolojik laboratuvarlar oluşturduğunu ve bunları birleşik bir sisteme bağladığını belirtti. Bir toplantıda konuşan Kirillov, sadece Rusya ve Çin'e komşu bölgelerde 2005'ten bu yana ABD ordusunun finansmanıyla modernize edilen 60 kadar tesisin bulunduğunu kaydetti. Kirillov Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri biyolojik programlara 2005'ten bu yana 5 milyar ABD dolarından fazla para harcadığına işaret etti.

Kirillov'a göre bu biyolojik tesisler üç alanda çalışma yürütüyor: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) bağlı askeri birliklerin konuşlandırılması için önerilen bölgelerdeki mevcut biyolojik durumun izlenmesi; tehlikeli mikroorganizmalara ait suşların toplanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmesi ve potansiyel biyolojik silah ajanlarının incelenmesi. Kirillov ayrıca, bu tesislerde doğal odak noktaları olan ve insanlara bulaştırılabilen, belli bir bölgeye özel biyolojik silah ajanlarının da incelendiğini söyledi.

Xinhua / Güncel