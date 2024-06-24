Rusya, ABD'yi Kırım'daki Saldırının Suç Ortağı Olmakla Suçladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol şehrine düzenlenen füzeli saldırının "suç ortağı" olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Ukrayna ordusunun Sivastopol kentine yönelik saldırı düzenlediği anımsatıldı.

Saldırı sonucu 2'si çocuk olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği, 150'den fazla kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının ABD yapımı misket içerikli "ATACMS" taktik füzelerle düzenlendiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Kiev yönetimi, ABD ve müttefiklerinin desteğiyle Sivastopol Rus halkına yönelik korkunç terör suçu işledi. Bu konudaki tüm görevler, ABD'li uzmanlar tarafından kendi uydu keşif verilerine göre belirlendi. Amerikan keşif uçağı Global Hawk, Kırım yakınlarında uçuş yaptı. ABD'nin bu korkunç saldırının suç ortağı olduğundan hiç şüphe yok. Buna mutlaka cevap verilecek. Rusya Federasyonu topraklarında bu ve diğer terör saldırılarından sorumlu olan herkes cezalandırılacak."

Olay

Sivastopol bölgesinin sözde valisi Mihail Ravojayev, Ukrayna ordusunun dün Sivastopol'a füzelerle saldırı düzenlemesi sonucu 4 kişinin öldüğünü, 150'den fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da saldırının ABD yapımı misket içerikli "ATACMS" taktik füzelerle düzenlendiğini, ABD'nin bundan sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, saldırıyı "barbarca" olarak nitelendirerek, "Saldırının arkasında kimin olduğunu, teknik açıdan çok gelişmiş bu füzeleri kimin yönlendirdiğini çok iyi anlıyoruz. Bu füzelerin fırlatılmasını sağlayanlar Ukraynalılar değil." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy'nin bakanlığa çağrıldığını bugün duyurmuştu.