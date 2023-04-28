Rusya: ABD, Orta Asya'da askeri varlığını yeniden sağlamaya çalışıyor

YENİ Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin "terörle mücadele" adı altında Orta Asya'da askeri varlığını yeniden sağlamaya çalıştığını söyledi.

Şoygu, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünyada çok kutuplu düzenin oluşturulması yönünde değişimler yaşandığını belirterek Batı'nın buna karşı çıktığını dile getirdi.

ABD ve müttefiklerinin küresel hakimiyetini sürdürmeye çalışarak küresel güvenlik mimarisini ciddi şekilde aşındırdığını savunan Şoygu, "Onlar, silah kontrolü ve güvenin güçlendirilmesi ile ilgili kilit anlaşmaların bozulması ve tasfiyesine ilişkin süreci başlattı." ifadesini kullandı.

"Batı'nın bağımsız devletlere yönelik ciddi baskı ve şantaj yaptığını, renkli devrimleri desteklediğini, yalan bilgiler yaydığını" öne süren Şoygu, bunun bölgesel krizlerin çatışma düzeyine çıkarılması risklerini artırdığını dile getirdi.

Şoygu, "Bugün, Washington ve destekçileri, başta Rusya ve Çin olmak üzere kendileri için uygun olmayan ülkelerle mücadele etme yönünde stratejik niyetini gerçekleştiriyor. Bunun örneği, Ukrayna meselesidir. Bu meselenin asıl amacı, Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak, Çin'e tehdit oluşturmak ve dünyadaki tekel konumunu korumaktır." değerlendirmesinde bulundu.

NATO ülkelerinin Ukrayna'ya silah sevkiyatı yaptığına dikkati çeken Şoygu, bunun çatışmaları uzattığını ve Avrupa'da istikrarı bozduğunu dile getirdi.

Şoygu, "Rusya için Ukrayna topraklarından kaynaklanan tehditleri askeri yollarla yok etmekten başka çare bırakılmadı. Hedeflerimiz belli ve (Ukrayna'da) özel askeri operasyon sonuna kadar sürecek." diye konuştu.

"Asya-Pasifik bölgesinde askeri ittifaklar kuruluyor"

Batı'nın Asya-Pasifik bölgesindeki eylemlerini de değerlendiren Şoygu, bu bölgede ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'dan oluşan, "Quad" olarak bilinen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu, ABD, İngiltere ve Avustralya tarafından AUKUS gibi askeri ittifakların kurulduğuna işaret etti.

ABD başta olmak üzere NATO askerlerinin daha önce Afganistan'dan çekildiğini anımsatan Şoygu, "ABD ve müttefikleri, 'terörle mücadele' adı altında Orta Asya'da askeri varlığını yeniden sağlamaya çalışıyor." dedi.

Şoygu, olası tehditlere karşı Kırgızistan ve Tacikistan'daki Rus askeri üslerinin savaşa hazırlık seviyesini artırdıklarını belirtti.

Dünyada eşit ve bölünmez güvenlik sisteminin inşasından, Birleşmiş Milletler'in (BM) merkezi rolünün sürdürülmesinden BM Tüzüğü'ne, barışın ve istikrarın korunmasına ilişkin ilkelere bağlı kalınmasından yana olduklarının altını çizen Şoygu, bu anlamda ŞİÖ'nün rolünün güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.