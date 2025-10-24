Haberler

Rusya, ABD'nin Yasa Tasarısını Diyaloğu Baltalama Girişimi Olarak Değerlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Kongresi'nde hazırlanan çocuklara yönelik yasa tasarısının, Rusya ile ABD arasındaki diyaloğu baltalamaya yönelik bir girişim olduğunu açıkladı. Zaharova, bu tasarıların Rusya'ya karşı karalama kampanyası kapsamında hazırlandığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'de çocuklarla ilgili Rusya'ya karşı yasa tasarısı hazırlanmasının, ikili diyaloğu baltalama girişimi olduğunu bildirdi.

Zaharova, Rus ve Ukraynalı çocukların aileleriyle kavuşturulması süreciyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kiev yönetimi ile Batılı ülkelerin, çocuk konusunda Rusya'ya karşı karalama kampanyası sürdürdüğünü belirten Zaharova, bunun için çeşitli platformlar oluşturulduğuna dikkati çekti.

Zaharova, ABD Kongresinin üst kanadında Rusya'ya karşı yasa tasarılarının hazırlandığı ve bunların arasında "Ukraynalı çocukların kaçırılması nedeniyle Rusya'nın teröre destek veren ülke olarak tanınması" gibi bir tasarı bulunduğu yönünde basında haberlerin yer aldığını kaydetti.

Sözcü Zaharova, "Bu yasa tasarısını, çocukların aileleriyle kavuşması konusu dahil Rusya ile ABD arasında başlatılan diyaloğu baltalama girişimi olarak değerlendiriyoruz. Rusya'ya karşı hazırlanan yasa tasarıları ve alınan kararların gerçekle ve çocukların çıkarlarının gözetilmesiyle alakası yok." ifadelerini kullandı.

Rus ve Ukraynalı çocukların aileleriyle kavuşturulması sürecinin devam ettiğini belirten Zaharova, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 98 aileden 122 çocuk Ukrayna ve diğer ülkelerde yaşayan ebeveynleriyle kavuşturuldu. 21 aileden 29 çocuk, Ukrayna'dan Rusya'ya getirildi. Katar ve Vatikan bu süreçte arabuluculuk yapıyor. Bu sürece geçenlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump da katıldı. Rus ve Amerikan tarafının etkileşimi sayesinde 11 Ekim'de 7 Ukraynalı ve 1 Rus çocuk aileleriyle kavuşturuldu."

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
'Yolyemezler' suç örgütüne operasyon! 51 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul'da dev operasyon! 51 kişi hakkında gözaltı kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Araç sahiplerine kötü haber! Gelmiş geçmiş en büyük zam geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Vatikan'da tarihi görüntü! 500 yıl sonra bir ilk yaşandı
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.