Rusya, ABD'nin Ukrayna'ya Füzeler Tedarik Etmesini Ciddiyetle Değerlendiriyor

(ANKARA) - Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'ya ABD tarafından tedarik edilen uzun menzilli füzeleri, Rusya topraklarında kullanmasına izin verildiği haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Peskov, kararın doğrulanması halinde bunun çatışmanın "nitelik değiştirerek tırmanması anlamına geleceğini" söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD menşeli Kara Taktik Uzun Menzilli (ATACMS) füzelerinin Rusya topraklarında kullanılmasına izin verilmesi kararının doğrulanması halinde gerilimin farklı bir boyut alarak tırmanacağını söyledi.

Peskov, "Bu tür bir karar gerçekten formüle edilmiş ve Kiev rejimine iletilmişse, o zaman elbette bu, gerilimin kalitatif yönüyle yeni bir tırmanışı ve ABD'nin bu çatışmaya katılımı açısından nitelik değiştirerek yeni bir boyut kazandıracağını ifade eder. Biz bu noktadan hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Moskova'nın bu pozisyonunun herkes tarafından kesinlikle anlaşılması gerektiğini belirten sözcü, "Bunun sinyallerini Batı'ya ilettik ve bunlar başkan ( Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) tarafından St. Petersburg'da dile getirildi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinı, 12 Eylül'de St. Petersburg'da, Batı ülkelerine böyle bir adım atmamaları konusunda çağrı yapmış, söz konusu füzelerin Rusya topraklarında kullanımına izin vermenin NATO'nun Ukrayna savaşına "doğrudan katılımı" anlamına geleceğini söylemişti.

Putin böyle bir adımın "'çatışmanın doğasını köklü bir şekilde değiştireceğini ve Rusya'nın, artan tehditlere karşı uygun önlemleri almak zorunda kalacağını" ifade etmişti.

Putin, Ukrayna'nın batı desteği olmadan Rusya topraklarına derinlemesine saldırı düzenleyemeyeceğini, çünkü bunun uydu istihbaratı ve uçuş görevleri gerektireceğini belirtmişti.

The New York Times, ABD yönetiminden kaynaklara dayanarak Biden'ın Ukrayna'ya ATACMS taktiksel balistik füzeleriyle Rusya topraklarına saldırma izni verdiğini bildirmişti. Fransa merkezli Le Figaro'nun ise Fransa ve İngiltere'nin SCALP ve Storm Shadow taktiksel füzelerinin Kiev tarafından Rusya'da kullanınımına onay verdiğini öne sürdü. Haberlere ilişkin Washington, Paris veya Londra tarafından açık bir teyit gelmedi.

Batılı müttefiklerinin tedarik ettiği uzun menzilli füzeleri Rusya'nın derinliklerinde kullanabilmek için uzun zamandır onay almaya çalışan Zelenskiy uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarında kullanılmasının "Zafer planı" olarak adlandırdığı, savaşı sonlandıracak bir planın parçası olduğunu söylüyor.