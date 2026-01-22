Haberler

Rusya: ABD'nin petrol tankerindeki Rus vatandaşlarını salıvermemesi hayal kırıklığına uğrattı

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin el koyduğu petrol tankerindeki iki Rus vatandaşının serbest bırakılmamasından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti. Zaharova, ABD'den New START Antlaşması ile ilgili yanıt alamadıklarını da ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin el koyduğu petrol tankerindeki mürettebattan 2 Rus vatandaşını serbest bırakmamasından hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, "Bunun yakında gerçekleşeceğini ve vatandaşlarımızın evine dönebileceğini umuyoruz." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran'daki durumun iyileşmeye başladığına ve bunu memnuniyetle karşıladıklarına işaret eden Zaharova, "İranlı yetkililerin, düzeni sağlama yönündeki girişimleri ve binlerce vatandaşının, ülkenin anayasal düzenini, egemenliğini ve bağımsızlığını desteklemek için düzenlediği gösteriler, yıkıcı planları bozdu." değerlendirmesini yaptı.

Zaharova, İran yönetimiyle sürekli temas halinde olduklarını aktararak, "İran etrafında ve bölgede, gerginliğin azaltılmasından yanayız. İlgili tarafları aceleci ve pervasız eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Çatışmacı yaklaşımdan vazgeçilmesi, karşılıklı saygıya dayalı ve eşit diyaloğun başlatılması, ilgili tarafların uygun çözümlere ulaşmasını sağlayacak." diye konuştu.

Bu konuda destek sağlamaya hazır olduklarını vurgulayan Zaharova, Rus diplomatik temsilciliklerinin İran'da çalışmaya devam ettiğini belirtti.

"ABD'den New START Antlaşması ile ilgili teklifimize yanıt almadık"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce ABD ile yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (New START) süresinin bitiminden itibaren 1 yıl boyunca anlaşmaya uymayı teklif ettiğini anımsatan Zaharova, bu teklife ABD'den henüz yanıt almadıklarını kaydetti.

Söz konusu anlaşma süresinin 5 Şubat'ta sona ereceğine dikkati çeken Zaharova, Rusya'nın her türlü senaryoya hazır olduğunu anlattı.

Zaharova, ABD'nin ay başında Kuzey Atlantik'te petrol tankerine el koyduğunu ve tankerdeki mürettebattan 2 Rus vatandaşını serbest bırakma konusunda karar alındığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu kararın alınmasının ardından uzun süre geçti. Bizim için önemli ve acil olan, bu sorunun çözümünde yaşanan gecikmeden ötürü şaşkınız. Bu konuda hayal kırıklığına uğradık. Bunun yakında gerçekleşeceğini ve vatandaşlarımızın evine dönebileceğini umuyoruz."

"İkili ilişkiler, Fransa yüzünden bozuldu"

Rusya ile Fransa arasındaki ikili ilişkilerin Fransa yüzünden bozulduğunu savunan Zaharova, "Fransa'nın yaklaşımında değişikliklerin olduğuna ve ikili ilişkileri iyileştirme konusunda istekli olduğuna dair işaret görmüyoruz." dedi.

Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan "Barış Kurulu"na davet edildiklerine dikkati çeken Zaharova, Putin'in Rusya Dışişleri Bakanlığına Barış Kurulu ile ilgili iletilen belgeleri inceleme ve Rusya'nın stratejik ortaklarıyla bu konuyu istişare etme talimatı verdiğini dile getirdi.

Sözcü Zaharova, bu talimatı yerine getirmeye devam ettiklerini ve bu konuda gerekli çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
