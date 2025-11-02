Rusya, ABD'nin Karayipler'deki Aşırı Güç Kullanımını Kınadı

MOSKOVA, 2 Kasım (Xinhua) -- Rusya, Karayipler'deki uyuşturucu ile mücadele operasyonları sırasında aşırı askeri güç kullanan ABD'yi şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bu tür eylemlerin hem ABD iç hukukunu hem de uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, bu görüşün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk dahil olmak üzere birçok ülke ve uluslararası kuruluşun temsilcileri tarafından da paylaşıldığını ifade etti.

Zaharova, "Venezuela'nın ulusal egemenliği savunma çabalarına olan kesin desteğimizi yeniden teyit ediyoruz" dedi.

Sözcü, "Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin bir barış bölgesi olarak korunmasını savunuyoruz" diye konuştu.

Zaharova, durumu yatıştırmak ve mevcut sorunlara yapıcı çözümler bulmak için uluslararası hukuka uygun adımlar atılması gerektiğini vurguladı.