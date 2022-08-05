Rusya: ABD'nin Hint Pasifik bölgesindeki eylemleri ASEAN için tehdit oluşturuyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya: ABD'nin Hint Pasifik bölgesindeki eylemleri ASEAN için tehdit oluşturuyor

Rusya: ABD'nin Hint Pasifik bölgesindeki eylemleri ASEAN için tehdit oluşturuyor

PUNOM Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Hint Pasifik bölgesindeki faaliyetlerinin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) için tehdit oluşturduğunu söyledi.

 - Güncelleme:

PUNOM Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Hint Pasifik bölgesindeki faaliyetlerinin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Lavrov, Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlediği basın toplantısında, güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Hint Pasifik bölgesindeki eylemlerini değerlendiren Lavrov, şu şekilde konuştu:

"ABD ve yakın müttefiklerinin bölgede dar yapıların oluşturulması yönündeki faaliyetleri, fikir birliği ve karşılıklı saygı temelinde hareket eden Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) için tehdit oluşturuyor. Buna AUKUS (ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki ittifak) gibi askeri siyasi yöndeki eylemler de dahil. Hint Pasifik bölgesinde, NATO çıkarlarının ilerletilmesi için AUKUS'u kullanma eğilimi var."

Rusya ve ABD arasında tutuklu Rus ve ABD'li vatandaşların takası meselesine de değinen Lavrov, "Bu konuyu, Putin (Rusya Devlet Başkanı) ile Biden'ın (ABD Başkanı) kararlaştırdığı kanal çerçevesinde görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Bakan Lavrov, İran nükleer anlaşması meselesinde İran'ın pozisyonunu "doğru" bulduklarını ve ABD'nin anlaşmaya dönmesi gerektiğini vurguladı.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Rusya Asya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title