Rusya, ABD'nin Bağımsızlık Günü'nü Kutlayarak İşbirliğini Vurguladı

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmenin önemine dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak, Washington ile işbirliğini daha da geliştirmek istedikleri mesajını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov'un ABD Bağımsızlık Günü'nü kutlamasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Buna göre Lavrov, Rusya'nın, ABD'nin birliğini ve Amerikan rüyasının gerçekleşmesini desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

ABD ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını teyit eden Lavrov, "İkili ilişkileri yapıcı, karşılıklı saygıya dayanan, istikrarı ve öngörülebilirliği teşvik eden, tarih, coğrafya ve sahadaki gerçekler tarafından şekillendirilen ulusal çıkarları göz önünde bulunduran bir yönde daha da geliştirmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün Başkan Donald Trump'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD'nin Bağımsızlık Günü'nü kutlamıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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