Rusya-ABD İlişkilerindeki Görüşme İptal Edildi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin ikili ilişkilerin iyileştirilmesi amacıyla yapılması planlanan görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı ve umudunu dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD yönetiminin, ikili ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik görüşmeyi iptal ettiğini belirterek, "(Amerikalı yetkililerin) verdikleri aranın çok uzun olmayacağını umuyoruz." dedi.

Rus basınına açıklamalarda bulunan Zaharova, Rusya ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik yeni tur istişarelerin yapılması ihtimalini değerlendirdi.

Zaharova, şunları kaydetti:

"İki ülkenin diplomatik misyon temsilciliklerinin çalışma sürecinin iyileştirilmesi amacıyla rahatsız edici unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik yeni tur istişareler kapsamındaki görüşme, Amerikalı müzakerecilerin inisiyatifiyle iptal edildi. (Amerikalı yetkililerin) verdikleri aranın çok uzun olmayacağını umuyoruz."

Rusya-ABD görüşmeleri

İlk olarak, 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen Rusya ve ABD heyetleri, görüşmede ikili ilişkilerin yeniden tesisi ve Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili konuları ele almıştı.

ABD ve Rusya heyetleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında, büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere İstanbul'daki ilk görüşmeyi ise 27 Şubat'ta ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleştirmişti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 10 Nisan'da İstanbul'da Rusya ve ABD heyetleri arasında yeniden görüşmeler yapılmıştı.

Görüşmelerde, iki taraf, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer kuruluşlara ödemeleri dahil Rusya ile ABD'nin diplomatik misyonları için bankacılık ve finans hizmetlerinin sağlanmasını garanti eden anlaşmayla ilgili nota teatisinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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