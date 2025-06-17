Rusya ABD İlişkileri İçin Önemli Toplantı İptal Edildi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin iki ülke ilişkilerindeki sorunları ele almak üzere planlanan toplantıyı iptal ettiğini açıkladı. İptalin nedenine dair bir açıklama yapılmadı.

MOSKOVA, 17 Haziran (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD yönetiminin, iki ülke ilişkilerindeki sorunları gidermeye yönelik toplantıyı iptal ettiğini söyledi.

Zaharova, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Verdikleri bu aranın çok uzun sürmemesini umuyoruz" dedi.

İstanbul'da gerçekleştirilen istişarelerin devamı niteliğindeki toplantının, aradaki gerginliği azaltma ve büyükelçiliklerle ilgili konuları ele almaya yönelik diplomatik çabalar kapsamında gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

ABD tarafından toplantının neden iptal edildiğine dair bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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