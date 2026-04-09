Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova: "Dışişleri Bakanı Lavrov, 5'inci Antalya Diplomasi Forumu'na Katılacak ve Özel Oturumda Konuşma Yapacak"

(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Rusya'nın, ABD ile İran arasında çatışmaların durdurulmasına ilişkin sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını" bildirdi. Zakharova ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine 17-18 Nisan tarihlerinde 5'inci Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını ve forumun özel oturumunda konuşma yapmasının ve yabancı meslektaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin planlandığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, bugün yaptığı basın açıklamasında, "Rusya'nın, ABD ile İran arasında çatışmaların durdurulmasına ilişkin sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını" bildirdi. Zakharova, "çatışmanın nihai olarak çözüme kavuşturulması için ciddi bir çalışma sürecinin beklendiğini ve sonucunda bölgede uzun vadeli barış ve güvenliğin sağlanması" gerektiğini belirtti. Zakhorava, Rusya'nın bu hedeflere ulaşılması için aktif katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Lavrov, 5'inci Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak ve konuşma yapacak

Zakharova ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine 17-18 Nisan tarihlerinde 5'inci Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Lavrov'un forumun özel oturumunda konuşma yapmasının ve yabancı meslektaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin planlandığı bildirildi.

Etkinlik kapsamında, Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Karadeniz bölgesindeki durum ile bazı ülkelerle ilişkilerin güncel meselelerinin ele alınması öngörülüyor.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
'Örnek üreticiye' bakanlıktan mera yanıtı

Hayvanları bu hale gelen örnek üreticiye bakanlıktan yanıt
Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor