Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in aralarında bulunduğu 29 Amerikalı ile 61 Kanadalı hakkında... - Haberler

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Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in aralarında bulunduğu 29 Amerikalı ile 61 Kanadalı hakkında...

AA - Ali Cura - Güncel
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Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in aralarında bulunduğu 29 Amerikalı ile 61 Kanadalı hakkında...

Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in aralarında bulunduğu 29 Amerikalı ile 61 Kanadalı hakkında yaptırım kararı aldı.

Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in aralarında bulunduğu 29 Amerikalı ile 61 Kanadalı hakkında yaptırım kararı aldı.

AA / Ali Cura - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mark Zuckerberg, Kamala Harris, Rusya, Güncel, Haberler

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