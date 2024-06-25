Üye Girişi
Haberler

Rusya, AB'ye karşılık olarak 81 basın kuruluşuna yaptırım uygulayacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) bazı Rus basın kuruluşlarına yönelik yaptırımları nedeniyle AB'den 81 basın kuruluşuna yaptırım uygulanacağını bildirdi. Rusya'nın, AB'deki Rus gazetecilere yönelik temelsiz ve siyasi zorbalıkların karşılıksız kalmayacağına yönelik uyarılarda bulunduğu kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) bazı Rus basın kuruluşlarına yönelik yaptırımları nedeniyle AB'den 81 basın kuruluşuna yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, AB'nin 17 Mayıs'ta RİA Novosti, İzvestiya ve Rossiyskaya Gazeta'ya yaptırım kararı aldığı anımsatıldı.

Mütekabiliyet gereği Rusya'nın da AB'den 81 basın kuruluşuna yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu kuruluşların Rusya'nın "özel askeri operasyonu" hakkında sistematik bir şekilde yanlış bilgi yaydıkları vurgulandı.

Rusya'nın, AB'deki Rus gazetecilere yönelik temelsiz ve siyasi zorbalıkların karşılıksız kalmayacağına yönelik uyarılarda bulunduğu kaydedildiği açıklamada, "Bu gelişmenin sorumluluğu yalnızca AB liderliğine ve bu kararı destekleyen blok ülkelerine aittir. Rus medyasına yönelik kısıtlamaların kaldırılması durumunda Rus tarafı, söz konusu medya kuruluşlarına ilişkin kararını da yeniden gözden geçirecek." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan, yaptırım uygulanacak basın kuruluşları arasında Agence France Presse (AFP), Der Spiegel, El Mundo, RAI, Belsat, Le Monde ve Politico bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Rusya Politika Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı sona erdi: Yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı sona erdi: Yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title