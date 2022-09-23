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Rusya, 87 Kanadalının Daha Ülkeye Girişini Yasakladı

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Rusya, 87 Kanadalının Daha Ülkeye Girişini Yasakladı

Toplam 905 Kanadalı Moskova'nın yaptırım listesinde bulunuyor.

Toplam 905 Kanadalı Moskova'nın yaptırım listesinde bulunuyor.

MOSKOVA, 23 Eylül (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü, Ottawa'nın Rusya karşıtı yaptırımlarına yanıt olarak 87 Kanada vatandaşının daha ülkeye girişinin süresiz olarak yasaklandığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, yeni kara listeye alınanların Kanada'nın eyalet liderleri, üst düzey askeri subayları, Ukrayna'ya silah ve çift kullanımlı teknolojiler sağlayan şirket başkanları olduğu belirtildi. Resmi veriler, toplam 905 Kanadalının, Moskova'nın seyahat yasağı gibi yaptırımlar listesinde olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Moskova Ottawa Kanada Rusya Güncel Haberler

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