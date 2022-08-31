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Rusya, 55 Kanada vatandaşına ülkeye giriş yasağı koydu

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Rusya, 55 Kanada vatandaşına ülkeye giriş yasağı koydu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında üst düzey asker, politikacı ve kamuya mal olmuş kişilerin bulunduğu 55 Kanada vatandaşına karşı yaptırım kararı alarak, ülkeye girişlerinin yasaklandığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında üst düzey asker, politikacı ve kamuya mal olmuş kişilerin bulunduğu 55 Kanada vatandaşına karşı yaptırım kararı alarak, ülkeye girişlerinin yasaklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus karşıtlığı anlayışına bağlı kalan Kanada Başbakanı Justin Trudeau yönetiminin Rus vatandaşlarına yeni yaptırımlar getirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, mütekabiliyet ilkesine bağlı olarak üst düzey asker, politikacı ve kamuya mal olmuş kişilerin aralarında bulunduğu 55 Kanada vatandaşına Rusya Federasyonu'na giriş yasağı konulduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, söz konusu kişilerin listesi yayımlandı.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel

Dışişleri Bakanlığı Kanada Rusya Güncel Haberler

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