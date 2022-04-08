Rusya, 45 Polonyalı diplomatı "istenmeyen adam" ilan etti - Haberler

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Rusya, 45 Polonyalı diplomatı "istenmeyen adam" ilan etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya, 45 Polonyalı diplomatı 'istenmeyen adam' ilan etti

Rusya'da, 45 Polonyalı diplomatın "istenmeyen adam" ilan edilmesinin ardından diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 5 gün süre verildi.

Rusya'da, 45 Polonyalı diplomatın "istenmeyen adam" ilan edilmesinin ardından diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 5 gün süre verildi.

Rusya, aralarında konsolosların da bulunduğu 45 Polonyalı diplomatı "istenmeyen adam" ilan etti. Diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 13 Nisan'a kadar süre verildi. Karar, Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski'nin Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrılmasının ardından geldi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı ise 23 Mart'ta Rus diplomatik temsilciliği çalışanlarının, Polonya yasaları ve Viyana Sözleşmesine aykırı şekilde diplomat statüyle bağdaşmayan casusluk faaliyetleri gösterdikleri gerekçesiyle 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar vermişti.

(Ebru Orhan/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Polonya, Nisan, Rusya, Politika, Güncel, Haberler

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