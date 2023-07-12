- Rusya: "4 Haziran'dan bu yana 26 binden fazla Ukrayna askeri öldü" Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun taarruzlarına başladığı 4 Haziran'dan bu yana 26 bin kayıp verdiğini söyledi.

- Rusya : "4 Haziran'dan bu yana 26 binden fazla Ukrayna askeri öldü"

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun taarruzlarına başladığı 4 Haziran'dan bu yana 26 bin kayıp verdiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ndeki savunma sanayi işletmelerinde incelemelerde bulundu. Zırhlı savaş araçlarının yanı sıra modernize edilen Mi-24 tipi askeri helikopterlerini de inceleyen Şoygu, Ukrayna'daki durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın geçtiğimiz ay karşı taarruzlara başladığını ancak bu taarruzlarının püskürtüldüğünü ifade eden Şoygu, Ukrayna'nın taarruzlara başladığı 4 Haziran'dan bu yana 26 bin asker kaybettiğini söyledi.

Ukrayna'nın aynı zamanda 3 binden fazla askeri teçhizatını da kaybettiğini açıklayan Şoygu, "Ukrayna'ya ait 21 uçak, 5 helikopter, bin 244 tank ve zırhlı araç imha edildi" dedi. Sergey Şoygu ayrıca Ukrayna'ya ait 914 özel askeri araç, 2 hava savunma sistemi, 25 adet çoklu roketatar sistemi, 176 adet HIMARS roketi, 27 adet Storm Shadow füzesi ve 483 insansız hava aracının imha edildiğini belirtti.