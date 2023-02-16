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Rusya, 4 Avusturyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

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Rusya, 4 Avusturyalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 4 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 4 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avusturya'nın daha önce 4 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiği anımsatıldı.

"Bunun dostça olmayan ve temelsiz bir adım olduğu ve ikili ilişkilere zarar verdiği" belirtilen açıklamada, bu nedenle Avusturya'nın Moskova Büyükelçisi Werner Almhofer'in Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 4 diplomat, mütekabiliyet esasına göre istenmeyen kişi ilan edildi. Bu diplomatların 23 Şubat'ın sonuna kadar ülkeyi terk etmesi gerekiyor. Büyükelçiye bununla ilgili nota verildi." ifadelesi yer aldı.

Avusturya'ya giden Rusya'nın resmi temsilcileri için vizelerin çıkarılmasının zorlaştırıldığı ve bunun Avusturya'nın uluslararası görüşmeler konusundaki yükümlülüklerine aykırı olduğu belirtilen açıklamada, bu durumun "sonuçsuz kalmayacağı" kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Avusturya Moskova Rusya Güncel Haberler

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