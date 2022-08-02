Rusya, 39 İngiliz Vatandaşının Rusya'ya Girişini Yasakladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya, 39 İngiliz Vatandaşının Rusya'ya Girişini Yasakladı

Rusya, 39 İngiliz Vatandaşının Rusya'ya Girişini Yasakladı

Kara listeye alınanlar arasında İngiliz politikacılar, gazeteciler ve iş insanları bulunuyor.

 - Güncelleme:

Kara listeye alınanlar arasında İngiliz politikacılar, gazeteciler ve iş insanları bulunuyor.

MOSKOVA, 2 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada Londra'nın Rusya'ya karşı yaptırımları artırması üzerine 39 İngiliz vatandaşının Rusya'ya girişinin yasaklandığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında kara listeye alınanların, eski İngiltere Başbakanı David Cameron da dahil olmak üzere İngiliz politikacılar, gazeteciler ve iş insanları olduğu, çünkü bu kişilerin "Londra'nın, Rusya'nın şeytanlaştırılması ve uluslararası arenada yalnızlaştırılmasına yönelik düşmanca politikasını teşvik ettikleri" belirtildi. Bakanlık, Londra'nın Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaya devam etmesi halinde Moskova'nın daha fazla İngiliz vatandaşına yasak getirebileceği uyarısında bulundu.

Xinhua / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Moskova Londra Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title